Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bazı bölgelerin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla ilimiz Güçlükonak ilçesi; Piştaşiketri Deresi, Badabi Tepeleri, Dulagevr Dere güneybatısı, Zivi Mağraları, Cahto Tepe, Kurik Tepe, Soğucak mahallesi 1 kilometre kuzeyi kırsal alanları arasında bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından bu bölgelerde 25 Temmuz - 08 Ağustos 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

Vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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