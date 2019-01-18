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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın, ''kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından yargılandığı davada karar verildi.
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Engin Gölve, Şenol Şahin ve Rıza Keten katıldı. Duruşma savcısının bir önceki duruşma verdiği mütalaaya karşı sanıklar ve avukatları savunmalarını yaptı.
"MAKSADIM YARALAMAKTI"
Sanık Şenol Şahin, "Ben söz konusu eylemi Rıza Keten'in bana söylemesi üzerine ve Hacı Avcı'nın aracılığıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Hacı Avcı'nın bu celse ifade değiştirmesine bir anlam veremiyorum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Maksadım yaralamaktı. Olay bundan ibarettir" dedi.
"VURULMA OLAYINDA ROL ALMAM İÇİN BİR NEDEN YOK"
Hacı Avcı ise "Olay günü Metin E.'nin işi için belediyedeydim. Benim maktul ile daha önceden bir tartışmam olduğu doğrudur. Ancak belediyede yapılan yolsuzluklar ile ilgili benim herhangi bir menfaatim söz konusu değildir. Dolayısıyla onun vurulması olayında rol almam için bir neden bulunmamaktadır" dedi. Rıza Keten ise avukatının savunmalarına katıldığını belirterek beraatına karar verilmesini talep etti.
5 SANIĞA CEZA
Mahkeme, sanıklardan Şenol Şahin'i 'kamu görevlisini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ı 'kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirmek' suçundan 16 yıl hapis, Engin Gölve ve Hacı Avcı'nın ise 'kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım etmek' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
5 SANIK BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten'in yüklenen suçu işlendiklerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.
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