        Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm | Sivas haberleri

        Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm!

        Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki İlhan Cevahir, hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesinin, köyünde toprağa verileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:01 Güncelleme:
        Sivas'ın Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir (60), 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı.

        TIP FAKÜLTESİNE SEVK EDİLDİ

        Yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        KKKA ŞÜPHESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

        Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesi, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        İlhan Cevahir'in cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı.

        Cevahir'in cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyüne götürüldü.

