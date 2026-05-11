Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm!
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki İlhan Cevahir, hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesinin, köyünde toprağa verileceği öğrenildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir (60), 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı.
TIP FAKÜLTESİNE SEVK EDİLDİ
Yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA ŞÜPHESİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesi, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
İlhan Cevahir'in cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı.
Cevahir'in cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyüne götürüldü.