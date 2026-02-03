Habertürk
        Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı... 9 öğrenci yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Güneykaya köyü ve Kalkım beldesi arasında meydana gelen trafik kazasında, bir öğrenci servisi kar ve buzlanmadan dolayı kayarak şarampole devrildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor

        03.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:36
        Öğrenci servisi kaza yaptı
        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü ile araçtaki 9 öğrenci yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

