Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı... 9 öğrenci yaralandı Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Güneykaya köyü ve Kalkım beldesi arasında meydana gelen trafik kazasında, bir öğrenci servisi kar ve buzlanmadan dolayı kayarak şarampole devrildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 03.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:36 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL