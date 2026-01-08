Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, Sivaslı iş adamı vefat etti.

İHA'daki habere göre kaza; Sivas-Malatya Karayolu, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi.

BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU

Kazada, TIR yoldaki buzlanma nedeniyle kaydı.

TIR'A ÇARPTI

Arkadan gelmekte olan Ahmet Yasak idaresindeki cip, TIR'ın römork bölümüne çaptı.

ÇARPMAMAK İÇİN ŞARAMPOLE UÇTU

Başka bir otomobil ise kazaya karışmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak şarampole uçtu.

İŞ ADAMI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen cipin sürücüsü, Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak olay yerinde hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.