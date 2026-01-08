Habertürk
        Son dakika: Sivaslı iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sivaslı iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti

        Sivas'ta bir trafik kazası meydana geldi. TIR'ın kaymasıyla oluşan kazada bir cip, TIR'a çarparken, başka bir otomobil şarampole uçtu. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:08
        Sivaslı iş adamı hayatını kaybetti
        Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, Sivaslı iş adamı vefat etti.

        İHA'daki habere göre kaza; Sivas-Malatya Karayolu, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi.

        BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU

        Kazada, TIR yoldaki buzlanma nedeniyle kaydı.

        TIR'A ÇARPTI

        Arkadan gelmekte olan Ahmet Yasak idaresindeki cip, TIR'ın römork bölümüne çaptı.

        ÇARPMAMAK İÇİN ŞARAMPOLE UÇTU

        Başka bir otomobil ise kazaya karışmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak şarampole uçtu.

        İŞ ADAMI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada hurdaya dönen cipin sürücüsü, Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak olay yerinde hayatını kaybetti.

        ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

