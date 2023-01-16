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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sivaslı kaynak ustası tasarladı: Alev püskürten ejderha!
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Sivaslı kaynak ustası tasarladı: Alev püskürten ejderha!

Sivas'ta yaşayan kaynak ustası İbrahim Doğan, metal malzemeler ve hurda parçalar kullanarak sanatçılara taş çıkaracak cinsten estetiğe sahip bir işe imza attı. Doğan, 4 aylık çalışması sonucunda 1,60 metre boyunda 80 kilogram ağırlığında ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı

Son dakika: Sivaslı kaynak ustası tasarladı: Alev püskürten ejderha!
AA

Sivas'ta bir kaynak ustası, metal malzemeler kullanarak ağzından alev çıkartan "ejderha" tasarladı.

AA'nın haberine göre; Selçuklu Mahallesi'nde kaynak ustalığı yapan meslek lisesi mezunu 37 yaşındaki İbrahim Doğan, metal malzemelerin yanı sıra hurda parçalar da kullanarak yaklaşık 4 ayda 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında "ejderha" yaptı.

Elektronik ve mekanik malzemeler de kullanan Doğan'ın yaptığı "ejderha", kanatlarını hareket ettirebilmenin yanı sıra burnundan duman ve ağzından alev de çıkartıyor.

DOĞAN: HURDA SANATIYLA İLGİLENİYORUM

İbrahim Doğan, daha önce hurda sanatıyla ilgilendiğini, hurda bulmakta sıkıntı yaşayınca metale döndüğünü söyledi.

Metal sanatında farklı bir tasarım yapmak istediğini anlatan Doğan, "Çalışan mekanik aksamları olan, kanatlarını çalıştıran bir ejderha yapmayı düşündüm." dedi.

2 BİNİN ÜZERİNDE PARÇADAN YAPTI

Doğan, yapım aşamasında sadece kanat çalıştırmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ses ve alev bunların hepsi birbirini takip ederek aşama aşama gelişti. Yapım aşaması tahmini 4 ay sürdü. Yapım aşamasında 2 binin üzerinde parça var ve hepsi tek tek elde kesildi. Bunu çok kısıtlı imkanlarla yaptım. Mekanik aksamı, ışığı, sesi bunların hepsi ayrı ayrı. Bir de bu sanatı yaparken metale şekil vermenin dışında elektrik, elektronik ve mekanik konular bilgi ve tecrübe istiyor. Bu konularda biraz tecrübem vardı, bunu bu sanatta kullanmak istedim."

"SÜREKLİ GELENLER, FOTOĞRAF ÇEKİLENLER OLUYOR"

Yaptığı eseri görenlerin çok şaşırdığını dile getiren Doğan, "Sürekli gelenler ve fotoğraf çekilenler var. Böyle bir sanatı icra ettiğimiz için tebrik edenler oluyor. Hiçbir zaman kötü yönde eleştiri almadık, her zaman tebrik edildik." diye konuştu.

TSK İÇİN ROBOT YAPMAK İSTİYOR

Doğan, kendisine farklı proje taleplerinin de geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Destek alabilirsek zamanla yapacağım. 17 metrekare dükkanda, çok kısıtlı imkanlarla bunu yaptım, profesyonel takımlarım yok. Gerisi tamamen el işçiliği, saçların bükümünü dahi elimle ve dizimle yaptım. Gelen tekliflere göre satmayı düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri için de 3 metre boyunda bordo bereli robot yapmayı düşünüyorum. Onu yürütmeyeceğim, sabit olacak ve elinde kılıcı olacak. Tekmil ve selam verebilecek, bu şekilde tasarım düşüncem var. Onun haricinde elektrikli motosiklet tasarımım var. Bunların hepsi imkan dahilinde olacak."

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