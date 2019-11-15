İstanbul Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişi siyanürden hayatlarını kaybetti. Daha önce de Fatih’te 4 kardeş ve Antalya’da da 4 kişi aynı şekilde yaşamlarını yitirmişlerdi. Siyanürle ölümler akıllara “siyanür nedir”, “siyanürün etkileri nelerdir”, “siyanür ölümcül müdür”, “siyanürü herkes alabilir mi?” sorularını getirdi.

İstanbul Fatih’te, Antalya ve son olarak Bakırköy’de peş peşe gelen siyanür ölümleri dikkatleri siyanür satışlarına çevirdi. İnternette “pazaryeri olduğu gerekçesiyle her şeyi satmayı kendisine hak gören” popüler sitelerinde siyanür satışı hala devam ederken, siyanüre ilişkin dikkat çekici bilgiler de veriliyor.

HALA ULAŞILABİLİYOR

Siyanüre bağlı ölümler hala yaşanırken, siyanür satışı hala yapılıyor. Sitelerde ürün hakkında bilgi verilirken, satışını yapanların “ürün gizliliği ve kimlik gizliliği” vurgusu da dikkat çekiyor. Diğer yandan, siyanür hakkında internet sitelerinde ve Google’da aramalar devam ediyor. Her ne kadar "tabela" da olsa, siyanür aramaları tedirgin etti. Son 24 saatte 555, bir başka üründe ise 269 kişinin bu ürünü incelediği ortaya çıktı.

Siyanür hakkında arama yapan internet kullanıcıları, internet sitelerinde yer alan ürünlerine yaptıkları yorumlar da dehşeti gözler önüne serdi. Bir internet sitesinde yer alan ürüne yorum yapan bir kişi, “İntihar için tavsiye ilaç diye arattığımda bu sayfaya geldim. Tek seferlik de olsa işe yarıyor” derken bir diğer kullanıcıların da “İlk defa ölecekler için tavsiye ederim. Ama birden fazla ölecekseniz öldürmese bile süründürüyor, idare eder”, “Süper ilaç, içtim gibi öldüm arkadaşlar, tavsiye ediyorum” gibi olayın ciddiyetinden uzak vahim yorumlar yapılması ve bu yorumların da sitelerde yer alması pes dedirtti.

Sitelerde yer alan satış ilanlarının altında, satıcılara ait tanıtım metinleri de öne çıkıyor. Bir satıcının "Güven ve memnuniyet arıyorsanız doğru yerdesiniz" başlığı altında "Kargo paket gizliliği vardır. Kargo paketinizde kesinlikle iletişim bilginizden farklı bir açıklama bulunmaz" ifadeleri de dehşete düşürdü.

11 kişinin yaşamını yitirdiği siyanür zehirlenmesi için Habertürk’ten Demet Demetkır’a konuşan uzmanlar siyanür satışları konusunda uyarmıştı.

Adli Bilimler Enstitüsü Adli Toksikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sultan Mehtap Büyüker, “Siyanürün temini kolaydır. İnternet ortamından bile kolaylıkla alınabiliyor. Özellikle de denetimsiz sitelerden temin ediliyor. Katı olarak da sıvı olarak da satılıyor ve küçük dozlarda alımı bile ölüme neden olabiliyor. Siyanürde, deriyle temasla da zehirlenme gelişebilir. Ağızdan alımlarda genelde 100 mg'a ölümcül doz diyoruz. Başta belirtiler bulantı, kusma, kaslarda güçsüzlük şeklinde ortaya çıkar. İlerleyen dakikalarda hızla kendi spesifik toksisitesini (zehirlenme) gösterir; kardiyovasküler sistemi etkiler, nöbet gelişmesine neden olur” dedi.

İÇ ORGANLARDA ACI BADEM KOKUSU SİYANÜRLE ZEHİRLENMEYİ GÖSTERİYOR

Siyanürle ölüm gerçekleştiğinde bunun tespiti adli tıp tarafından kolaylıkla anlaşılabilir mi? sorusuna yanıt veren Dr. Büyüker, şunları söyledi:

"Siyanür zehirlenmesi, otopsi yöntemlerinde spesifik bulgular veriyor. Bu zehirlenmede vücutta kırmızı lekeler, vücutta ölüm katılığı, yüzde tuğla kırmızısı lekeler, parmakların kasılmış bir şekilde kalması, pupillerde genişleme, ağız ve burun deliklerinde köpükler oluşması, spesifik toksisiteyi gösteriyor. Aynı zamanda otopside organlardan gelen acı badem kokusu gelir. Bu kokuyu herkes alamayabilir ama özellikle midede yoğun bir acı badem kokusu olur. Bu da siyanürle zehirlenmeyi gösterir."

İnsanları ölüme götüren bu madde ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurşen Başaran ise, yüksek dozda alınan siyanürün kişileri ölüme götüreceğini belirterek, bu kimyasal bileşiğin doğada kayısı, badem ve kiraz çekirdeğinde de bulunduğunu, bu nedenle bu besinlerin tüketilmesine bağlı olarak da zehirlenmelerin meydana geldiğini söyledi.

“SİYANÜR KOLAYLIKLA BULUNABİLİR”

Prof. Dr. Başaran, "Siyanür, kimyasal bir bileşiktir. Doğada normal alarak kayısı, badem ve kiraz çekirdeğinde de bulunur ama esas olarak kimya endüstrisinde, madencilikte kullanılan bir kimyasal maddedir. Altın ve gümüş madenciliğinde, plastik ve kauçuk üretiminde de çok fazla kullanılır. Hidrosiyanik asit adı verilen siyanür daha uçucudur. Eğer ortamda hidrosiyanik varsa acı badem kokusu nedeniyle rahatlıkla anlaşılır. Endüstride kullanıldığından siyanür kolaylıkla bulunabilir. Kimyasal madde satan yerlerde, mücevheratçılarda da bulunabilir" açıklamasında bulundu.

SİYANÜR, DOKULARI OKSİJENSİZ BIRAKIYOR

Prof. Dr. Başaran, "Siyanür oldukça toksik bir maddedir, kişi yüksek miktarda siyanür alırsa bu durum ölümle sonuçlanır. Siyanür, kandaki methemoglobini bağlıyor. Bağlayınca dokulara yeterince oksijen gidemiyor. Dokular oksijensiz kalıyor. Vücudumuzdaki oksijeni bile kanda taşıyamadığı için ölüm meydana geliyor" dedi.

BADEM, KİRAZ VE KAYISI ÇEKİRDEĞİ DE ZEHİRLEYEBİLİR

Prof. Dr. Nurşen Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyanürden zehirlenenlerde dokulara oksijen gidemediğinden kişide çok parlak bir cilt meydana gelir. Kişi oksijensiz kalır, soluk alamaz. Özellikle intihar etmek için yüksek miktarda siyanür alındıysa çok kısa sürede ölüm söz konusu olur. Bu kişilerde bilinç kaybı, santral sinir sistemi depresyonu, birtakım solunum sistemi bozuklukları meydana gelir, nabız daha hızlıdır.

Halk arasında da düşük dozlarda siyanür zehirlenmesi söz konusu olabiliyor. Badem çekirdeği, kiraz ve kayısı çekirdeğinden kaynaklı zehirlenmeleri görüyoruz ama buradaki miktar düşük olduğu için ölümcül olmayabiliyor" diye konuştu.