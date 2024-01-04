Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu

        Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu

        Yargıtay, Türkiye'de faaliyet gösteren 141 siyasi partinin üye sayılarını açıkladı. 11 milyon üyeyle AK Parti ilk sırada yer alırken, CHP 1,5 milyon üyeyle ikinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hangi partinin kaç üyesi var?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 141 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 41 bin 464 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

        Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

        TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 486 bin 896, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 10 bin 353 kayıtlı üyesi bulunuyor.

        Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı ise 19 bin 855.

        REKLAM

        Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Partinin 342 bin 256, Yeniden Refah Partisinin 365 bin 767, Saadet Partisinin 243 bin 312, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 146 bin 820, Büyük Birlik Partisinin ise 112 bin 277 üyesi bulunuyor.

        Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

        Anavatan Partisi 24 bin 240, Gelecek Partisi 70 bin 451, Memleket Partisi 66 bin 738, Türkiye İşçi Partisi 43 bin 206, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 846, Vatan Partisi 13 bin 955, Zafer Partisi 43 bin 515, Demokratik Sol Parti 25 bin 570, Hür Dava Partisi 13 bin 741.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ayının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #siyasi parti üyeliği
        #son dakika haberi
        #Yargıtay
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor