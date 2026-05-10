Siyasiler, Anneler Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla tüm annelerin gününü kutladı.

ÖZEL: HAYATIMIZA IŞIK OLAN ANNELERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından, annesi Rukiye Şükran Özel'le Anıtkabir'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şu açıklamada bulundu:

"Anneler, sadece evlat büyütmez… Vicdan büyütür, dayanışma büyütür, umut büyütür. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımıza ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."

DERVİŞOĞLU: HÜRMET VE MUHABBETLE KUTLUYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz başta olmak üzere sevgisiyle hayatı anlamlandıran tüm annelerimizin, yüreğinde annelik özlemi taşıyanların ve bu eşsiz duyguyu yaşamaya hazırlanan anne adaylarımızın Anneler Günü’nü hürmet ve muhabbetle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: EN DERİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "sevginin en saf tecelligahı" olarak nitelendirdiği annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Anneliğin, sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel hali olduğunu dile getiren Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Filistin başta olmak üzere dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki annelerin metanetini, vakarlı duruşunu hürmetle selamlıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, evlatlarını mukaddes vatanımız uğruna toprağa veren aziz şehitlerimizin metanet timsali annelerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle anıyor, ömrünü evlatlarına ve aile gibi en yüce değerimize vakfetmiş tüm annelerimize sağlık ve afiyetler diliyorum."

YAVAŞ: SEVGİ, EMEK VE FEDAKARLIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sevgi, emek ve fedakârlığın adıdır anne. Başta şehit anneleri olmak üzere değerli annem, kıymetli eşim, tüm annelerimizin ve anne yüreği taşıyan herkesin Anneler Günü kutlu olsun."

DURAN: EN KIYMETLİ, DEĞER ANNENİN YÜREĞİNDE TAŞIDIĞI SEVGİDİR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer, bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir. Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları; sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir.

REKLAM

Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum" dedi.

GÖKTAŞ: HAYATIMIZA YÖN VEREN ANNELERİMİZİ HATIRLIYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün sadece bir günü kutlamıyoruz. Bize sevgiyi öğreten, yol gösteren, emeğiyle hayatımıza yön veren annelerimizi hatırlıyoruz. Evladını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizi, bir çocuğa kalbiyle yuva olan koruyucu annelerimizi, tüm zorluklara rağmen evladını tek başına büyüten güçlü annelerimizi ve huzurevlerinde bir ses, bir ziyaret bekleyen büyüklerimizi unutmayalım.

Annesi hayatta olanlar bugün sesini duysun, elini tutsun, gönlüne dokunsun. Annesini kaybetmiş olanların başı sağ olsun. Dualarında yaşatsınlar. Hiç anne olamamış ama sevgisini bir çocuğa, bir insana, bir hayata emek olarak vermiş kadınların da kalbi bugün bizimle. Çünkü annelik sadece bir bağ değil; merhametin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin en güçlü halidir.

Bugün bir anneyi arayın, bir gönle dokunun, yanında olduğunuzu hissettirin. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

MSB: SEVGİ, SABIR VE FEDAKARLIK

Milli Savunma Bakanlığı NSosyal hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."