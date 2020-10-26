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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşını bıçakladı!
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Son dakika haberler... Samsun'da korkunç olay: Eski kız arkadaşını bıçakladı!

Samsun'da korkunç bir olay meydana geldi. İlkadım ilçesinde bir şahıs, sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşını bıçakladı. Genç kız tedavi altına alınırken, zanlı kısa sürede gözaltına alındı

Son dakika: Sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşını bıçakladı!
İHA

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P.(44) ile sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşı S.O. (28) aralarında 'kıskançlık' meselesi yüzünden tartışma çaktı.

İHA'nın haberine göre, H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.O., yaralanarak hastanelik oldu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.O. tedavi altına alındı.

Şüpheli H.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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