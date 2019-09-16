Son dakika... Şoke eden olay! Tenekede tavuk pişirdi! - Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 2 katlı evinin çatısında tenekede tavuk pişirmek istedi. Teneke çevresine yakılan ateşin büyümesi üzerine bir anda evin çatısında yangın çıktı.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.