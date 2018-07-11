301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden kazasının pazartesi günü ertelenen karar davası bugün yeniden başladı. Mahkeme sanıklar hakkındaki kararları açıklıyor. HDP Milletvekili Ahmet Şık sosyal medya hesabından verilen cezaları aktardı.

Şık'ın aktardığına göre; İş yeri sahibi Can Gürkan, taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gürkan'ın tutukluluğu devam edecek.

Genel Müdür Ramazan Doğru'ya, taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapis cezası verildi. Arttırımla toplamda 22 yıl 6 ay hapis yatacak. İşletme Müdürü Akın Çelik, taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapis cezası aldı. Arttırımla 22 yıl 6 ay olan hapis cezası iyi hal indirmiyle 18 yıl 9 ay oldu. Tutukluluğa devam edecek.

İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Arttırımla 22 yıl 6 ay cezaevinde kalacak.

Ertan Ersoy, taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapis. Arttırımla 22 yıl 6 ay hapis cezası indirimle 18 yıl 9 ay oldu ve tutukluluğa devam. Avukatlar kararı protesto ederek salonu terk etmeye başladı. Ailelerin yoğun tepkisi var.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezyioğlu Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıklanan Soma davası kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fezyioğlu, ortamın gergin olmasının nedeninin hükmün açıklanmasındaki gecikme olduğunu söyledi.

"Sonucun adaletli olup olmadığı tartışmasına girmek istemiyorum" diyen Feyzioğlu istinaf temyiz gibi yasal yolları takip edeceklerini söyledi.

FEYZİOĞLU KARARI DEĞERLENDİRDİ

Fezyioğlu, davayla ilgili hükmün açıklanmasının beklendiği sırada Haziran ayındaki yaz kararnamesinde duruşmayı takip eden hakimlerin tayinlerinin çıkmasının gerginliğe sebep olduğunu söyledi.

Fezyioğlu “Şuana kadar okunan hükümlerde maden sahiplerinden Can Gürkan’a 15 yıl verildi. İddianame biliyorsunuz kasten adam öldürmektendi, yeni savcı tarafından verilen esas hakkında mütalaa ise taksirle adam öldürmek gibi hafifletildi” açıklamalarında bulundu.