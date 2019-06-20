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Son dakika: Sondaj gemisi Yavuz yola çıktı

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemisi Yavuz'un yola çıkma töreninde konuştu. Bakan Dönmez, Yavuz gemisinin Karpaz 1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacağını ve yaklaşık 3 ayda görevini tamamlayacağını belirtti

son dakika

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemisi Yavuz'un Dilovası Limanı'ndan yola çıkma töreninde konuştu.

"Biz hiçbir zaman tek taraflı, merkeze kendisini koyup çevreyi yoksayan bir anlayışa sahip olmadık." diyen Bakan Dönmez, "Bölgede her zaman istikrarı, barış ve huzuru destekledik destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Bakan Dönmez, "Biz Ada'nın kaynaklarını adil paylaşım esasına göre pay edilmesini istiyoruz. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre yapacağız". şeklinde konuştu.

Yavuz, Karpaz-1 kuyumuzda 3.300 metre sondaj derinliğine ulaşacak ve çalışmalarını 3 ay sonunda tamamlayacak

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