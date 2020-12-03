Yeni internet yasasıyla birlikte Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilen sosyal medya ağlarına, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için kesilen 10'ar milyonluk cezanın ardından, ikinci yaptırım aşamasına geçildi. Bugüne kadar yükümlülüklerini getirmeyen firmalara elektronik tebligat hükümleri gereği bu ayın 8'inden sonra ikinci aşama olan 30'ar milyonluk cezalar tebliğ edilecek.

Bazı haberlerde cezaların tebliğ edildiği belirtilse de BTK kaynakları, yasal tebligat süresi dolmadığı için bugün itibarıyla ikinci aşama ceza tebligatlarının iletilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. 2 Kasım'da açıklanan 10'ar milyonluk ceza, elektronik tebligat hukukuna göre 5'inci gün tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu nedenle Aralık ayının 8'inde süre doluyor. Bu tarihten sonra şirketler için ikinci aşamaya geçilecek ve ceza miktarı 30'ar milyon TL'ye çıkarılacak.

Bazı görüşlere göre tebligat süresinin dolduğu iddia edilse de güvenilir kaynaklar, konunun yargıya taşınması durumunda hukuken haksız durumuma düşmemek için bu sürenin bitiminde tebligatların yapılacağını ifade etti. Tartışmaların bir boyutu da bu sürecin sonunda bant genişliğini daraltma yani bu ağların faaliyetlerini fiili olarak kısıtlama getirilmesi sürecinde kullanıcıların mağdur olacağına yönelik.

Yetkililer, yasa hükümlerinin açık olduğunu, bu hükümlerin uygulanmasından geri durulmayacağını vurguluyor. Sürecin sonunda Türkiye'deki faaliyetlerinden milyarlarca dolar gelir sağlayan bu şirketlerin temsilci atamalarının sağlanması hedefleniyor.