Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, dün Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in görevden alınıp, askeri yönetime geçmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik" denildi.

"Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz. Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz. Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı. ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız. 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak. Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz"

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