Hartum'da mimarlık öğrencisi olan Alaa Salah'ın, protesto gösterilerindeki dansları ve kadınlara yaptığı 'protestoya katılın' çağrıları ile bir sembol haline geldi.

Salah, "Hiçbir siyasi geçmişim yok ve ülkem tüm siyasi fikirlerin üzerindedir. Sudan'daki devrimi insanların benim fotoğrafım ile öğrenmiş olması beni mutlu ediyor. Fotoğrafımın çekildiği gün 10 farklı toplantıya katılmış ve devrim şiiri okumuştum ve bu insanları etkilemişti. Başlangıçta 6 kadından oluşan bir grup kadına şarkı söyledim ve onlar da bana eşlik etti ve bu grup büyüdü. Üniversiteden sunumu dair tecrübem var" demiş, okuduğu şiirden "Mermi öldürmez, sessizlik öldürür" sözleri ise protestolara damga vurmuştu.

Alaa Salah, bugün Habertürk Tv'de Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayın konuğu oldu.

Salah'ın açıklamalarından satır başları;

Ben Alaa Salah, inşaat mühendisliği fakültesinde mimarlık okuyorum. Ailem tamamen özgür fikirle büyüttü. Biz adalet için, özgürlük için, 30 yıllık kurtarma adı altında baskıdan kurtulmak için çıktık sokağa. Sonuç olarak vatanımız Sudan için çıktık.

Bizim devrimimiz Aralık 2018'te başladı. Biz diktatörlüğü deviren ilk Afrika ve Arap ülkesiyiz.

Bizim ilk gösterimiz Arap Baharı'nda değil, daha önce de iki defa diktatör devirdik. Ateş altındayken bile bizi uyutmayı başardılar, sağlam argümanlarla sokağa çıkıp, istediğimizi aldık.

En büyük sorunlar, kadınların haklarının verilmemesi, adil yaklaşılmaması sorunları vardı. Kadın toplumdaki yerini aldı.

Sudan'ın Libya bölgesinde yaklaşık 4 bin yıl önce kullanılan Kandaka kadınları vardı. Gücü temsil ederdi, bize de o ismi verdiler.

İlk başta bütün saflarda en ön sırada sokağa çıkmaya başladım, var gücümle çabaladım. Beyaz elbise geleneksel kıyafetimizdir, o da bu devrimde kadının gücüne dikkat çekiyordu.

Biz hareket istiyoruz, vaat değil. Son 30 senede yaşanan kötü koşullar, yoksulluk, yolsuzluk, sosyal, siyasi problemler insanları değişikliğe itti. En kısa sürede yeniden ayağa kalkacaktır.

Kurtarma hükümeti 30 sene görev yaptı, değişen bir şey olmadı. Şimdi sabredeceğiz, istediklerimiz oluyor mu bakacağız.

Özgürlük dosyasını ele alması, halkın sosyal sorunlarını ele alması, bu süreci adil bir şekilde yönetmesi, geçiş sürecinde sağlam zemin oluşturmak beklentilerimiz...

Bu devrimin başka kötü emelleri alet edilmesinden, kullanılmasından endişe ediyoruz.

Barış dilinin kullanılması istediğimiz bir dil. Yeter ki bizim isteklerimizle çatışacak bir ifade olmasın. Sevgili Türk halkına da sevgi, güven gönderiyorum. Devrimimizde hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum.