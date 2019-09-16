Polis hemen harekete geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika KORKUNÇ OLAY! Eve diye gitti kendini düğün salonunda buldu - Haberler

Sultangazi’de çocuk gelin son anda kurtarıldı

İHA

İstanbul Sultangazi’de 17 yaşında zorla evlendirilmek istenen kız, arkadaşının ihbarıyla son anda kurtarıldı. Düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin arabasından çocuk gelini ve damadı alarak polis merkezine götürdü.

Polis hemen harekete geçti

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi’deki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, A.Ö. isimli 17 yaşındaki kız çocuğu, iki yıl önce aralarında dini nikah kıyılan akrabası İ.D. ile zorla evlendirilmek istendi. Evlenmek istemeyen kız, arkadaşını arayarak bu durumdan kendisini kurtarmasını istedi. Kıza yardım etmek isteyen arkadaşı, durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna gelerek beklemeye başladı. Düğünde herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bekleyen ekipler, gelin ve damadın arabaya binmesiyle harekete geçti. Gelin arabasındaki çocuk gelin ve damat İ.D. ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

"EVLENMEK İSTEMİYORUM, OKUMAK İSTİYORUM"

17 yaşındaki A.Ö.'nün polis merkezinde verdiği ifadede, “İki yıl önce dini nikah kıyıldı, ben yurda yerleştim. Aileme evlenmek istemediğimi söyledim. Beni eve davet ettiler, düğün olmayacağını, beni evlendirmeyeceklerini söylediler. Bende inandım ama birden düğün yaptılar. Kimse bana dokunmadı. Sadece evlenmek istemiyorum, okumak istiyorum” dediği öğrenildi.
İki yıl önce dini nikahı kıyılan ve dün evlendirilmekten son anda kurtulan A.Ö'nün tekrardan yurda yerleştirdiği öğrenildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... O an kameraya da yansıdı! Anne kız ölümden döndü! - Haberler
GÜNDEMO an kameraya yansıdı! Anne kız ölümden döndü!
Meteoroloji 16 Eylül hava durumu! İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumu 5 günlük
GÜNDEMİstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak?
Son dakika: Ümraniye'de kamyon halk otobüsüne çarptı!
GÜNDEMÜmraniye'de kamyon halk otobüsüne çarptı! 9 yaralı
Bu kareden geriye kimse kalmadı!
GÜNDEMBu kareden geriye kimse kalmadı!
Son dakika: Yarış yapan makasçı magandalar birbirlerine çarptı - Haberler
GÜNDEMMakasçı magandalar birbirlerine çarptı
AÖF DGS 2019 kayıtları bugün başlıyor... AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?
GÜNDEMAÖF DGS kayıtları bugün başlıyor...
Profesörler tarihi Erzincan Lisesinde ders veriyor
GÜNDEMBir ilk! Bu lisede artık onlar ders veriyor
SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk okul zilini cep telefonu melodisi yaptı - HABERLER
GÜNDEMBakan Selçuk'un 'cebinde' teneffüs zili!
SON DAKİKA! Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - HABERLER
GÜNDEMKuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
KYK burs başvurular: Sayılı günler kaldı! 2019-2020 KYK burs başvuruları ne zaman?
GÜNDEM2019-2020 KYK burs başvuruları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X