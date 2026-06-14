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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 14 Haziran 2026! MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        14 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        14 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde kazandıran numaralar noter huzurunda canlı yayında belli oldu. Çekilişin ardından binlerce kişi sonuç sorgulama ekranına yönelerek kuponlarını kontrol etmeye başladı. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. Talihliler, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango İdaresi sitesi üzerinden sorgulayarak ikramiye durumlarını öğrenebiliyor. Peki 14 Haziran 2026 Pazar Süper Loto sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 14 Haziran 2026 Pazar Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        Süper Loto heyecanı bu hafta da milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişler yakından takip ediliyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Vatandaşlar büyük ikramiyenin devredip devretmediğini ve hangi kategorilerde kazanan çıktığını araştırıyor. İşte 14 Haziran 2026 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin tüm detaylar.

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        14 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 14 Haziran 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.

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        14 Haziran 2026 Pazar Süper Loto sonuçları:

        3 - 26 - 27 - 32 - 44 - 46

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        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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