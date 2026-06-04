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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 4 Haziran Perşembe 2026! Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı

        4 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. 4 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleşen çekilişte şanslı numaralar belli olurken, binlerce vatandaş büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığını araştırmaya başladı. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...

        Merakla beklenen Süper Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar kamuoyuyla paylaşıldı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, sonuçların açıklanmasıyla birlikte bilet sonucunu sorgulama başladı. Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. İşte 4 Haziran 2026 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        4 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        4 - 6 - 7 - 10 - 20 - 28

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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