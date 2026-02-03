Habertürk
        Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Şubat Salı Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. İşte 4 Şubat 2026 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 03.02.2026 - 21:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:36
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ilk çekilişi bugün yapıldı. Süper Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler kazandıran numaralara çevrildi. İşte 4 Şubat 2026 Süper Loto sonuçları...

        4 ŞUBAT 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        21 - 33 - 43 - 47 - 55 - 59

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

