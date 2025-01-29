Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır darbe!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.