Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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