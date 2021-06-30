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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Suriyeli uyuşturucu çetesine darbe!
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İstanbul'da Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden uyuşturucu çetesine darbe. 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ele geçirilen operasyonda, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

SON DAKİKA: Suriyeli uyuşturucu çetesine darbe!
Suriyeli uyuşturucu çetesine darbe!
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AA

İstanbul'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Fatih bölgesinde yabancı uyruklu şahısların işletmiş olduğu ikinci el eşya dükkanından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanları ve şahısları inceledi.

Ekipler yapmış oldukları teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu M.E. isimli şahsı ve bağlantılı olduğu şahıslar ile kullandıkları adresleri belirledi. Yapılan operasyonda Jandarma ekipleri şüphelilerin evin camından bahçeye uyuşturucu dolu çantayı attığını da tespit etti.

Tamamı Suriye uyruklu şüphelilerin ev ve ikinci el eşya satışı yapıldığı beyan edilen iş yerlerinde yapılan aramalarda, eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan tamamı Suriye uyruklu M.E, B.N, M.H.N, M.A.B, ve O.B, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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