Susurluk’ta otoyolda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Susurluk Söğütçayır mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Edinilen bilgiye göre, otoyolda meydana gelen tek taraflı ve sıkışmalı trafik kazasına ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışan A.F.E. isimli vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi 112 sağlık ekipleri ve otoyol jandarma ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
