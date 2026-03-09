Canlı
        Son dakika: Susurluk'ta otoyolda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

        Susurluk'ta otoyolda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Susurluk Söğütçayır mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:07
        Otoyolda feci kaza! 1 ölü

        Balıkesir’de İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Susurluk Söğütçayır mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Edinilen bilgiye göre, otoyolda meydana gelen tek taraflı ve sıkışmalı trafik kazasına ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışan A.F.E. isimli vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi 112 sağlık ekipleri ve otoyol jandarma ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        (GD-BD)

