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Suudi Arabistan'dan hac kararları

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle hac ibadetinin özel koşullar altında gerçekleşeceği açıklanmıştı. Yayınlanan genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan açıldığını bildirdi.

SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan hac kararları
Suudi Arabistan'dan hac kararları
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İHA

Suudi Arabistan tarafından yayınlanana genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan açıldığını bildirdi.

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi.

Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.

HACI ADAYLARI, AŞI OLDUĞUNU KANITLAMALI

Hacı adaylarının hac ziyareti öncesi son 6 ay içinde herhangi bir hastalık nedeni ile hastanede yatmamış olmamaları ve bunu kanıtlanmasının gerektiği ifade edilen genelgede, adayların resmi kurumlar tarafından sağlanan aşı kartı ile aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının zorunlu olduğu aktarıldı.

Genelgede, hacı adayının yaptırmış olduğu aşının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan aşılardan olması gerektiği belirtildi.

Aşının 1’inci dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerektiği ifade edilen genelgede, aşının 2’nci dozunun ise Suudi Arabistan’a gelmeden son 14 gün kala olunması gerektiği belirtildi.

YABANCI HACI ADAYLARINA 3 GÜN KARANTİNA

Genelgede, Suudi Arabistan’a hac ibadeti için yurtdışından gelen hacı adaylarının 3 gün karantina zorunluluğu bulunduğu aktarılırken, hacı adaylarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi ihtiyadi tedbirler ile korunmaya devam edeceği ifade edildi. Yurtdışından gelen hacı adaylarına ayrıca, ikamet ettikleri yerde PCR testleri yapılacağı açıklandı.

ŞEYTAN TAŞLAMA İÇİN PAKETLENMİŞ STERİL POŞETLERDE TAŞ VERİLECEK

Hacı adaylarına şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği ifade edilen genelgede, hacı adaylarının şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde toplam sayının 50’yi geçmeyeceği ve her katta eşit sayıda hacı adayı olacağı aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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