Başkonsoloslukta, konsolosun rezidansında ve konsolosluğa ait araçlarda daha önce arama yapılırken Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir Mercedes ortaya çıktı.

Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı araçta polisin inceleme yapacağı belirtildi.

Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı 34 CC 1736 plakalı Mercedes’in bulunması olaya yeni bir boyut kazandırdı. Diplomatik plakalı olduğu için araçta henüz arama veya inceleme yapılamadı.

Öte yandan gazetecilerin de Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde bekleyişi devam ederken, bugün binanın otoparkından plakasız siyah camlı bir araç çekici yardımıyla çekildi. Aracın kimin aracı olduğu ve nereye götürüldüğü bilinmezken, otomobil gazeteciler tarafından görüntülendi.

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