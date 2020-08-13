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SON DAKİKA! Tahkim'den Fenerbahçe'nin limit başvurusuna ret

Son dakika haberine göre; TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitiyle ilgili yaptığı itirazı reddetti

Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 4 Ağustos'ta ilan ettiği takım harcama limitlerine ilişkin kararına itirazının, Tahkim Kurulu tarafından incelendiği belirtildi. Yapılan müzakere neticesinde, Fenerbahçe Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun harcama limitlerine ilişkin kararına itirazının oy birliği ile reddedildiği kaydedildi.

Kurul ayrıca, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in uyarı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kınama ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın 60 gün hak mahrumiyeti cezalarına yapılan itirazların da reddedildiğini duyurdu.

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