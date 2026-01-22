Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın 6 takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:17
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın 6 takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Ertan (22) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçmekte olan T.Y. yönetimindeki otomobile çarparak savrulan araç, yol kenarındaki beton çiçekliğe çarpıp takla attı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Muharrem Ertan ile yolcu konumunda bulunan A.A.'yı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

        TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

        ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ertan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yolcu konumundaki A.A.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Aydın
