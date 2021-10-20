Taliban'dan intihar bombacılarının ailelerine söz! 0:00 / 0:00

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Taliban, ABD ve Afgan askerlerine saldıran intihar bombacılarının akrabalarına toprak parçası ve para vereceklerine dair söz verdi.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi eskisi gibi olmadıklarına ilişkin mesajlar verse de son yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı.

Taliban'ın İçişleri Bakan Vekili Sirajuddin Hakkani Kabil'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Batılı güçlere karşı intihar saldırısı düzenleyen intihar bombacılarının aile üyelerine ödül verileceğini söyledi.

ABD'nin terör listesinde bulunan Hakkani, intihar saldırılarında öldürülen bombacıları övdü. Hakkani, onları "İslam'ın ve ülkenin kahramanları" olarak adlandırdı. Toplantının sonunda her aileye 10.000 Afgani dağıttı ve her birine birer arsa sözü verdi.

Associated Press’te yer alan habere göre, intihar bombacıları için ödül vaadi, Taliban liderliği içinde çelişkili yaklaşımlara işaret ediyor. Kendilerini, herkese güvenlik sözü veren ve DEAŞ militanlarının intihar saldırılarını kınayan sorumlu yöneticiler olarak konumlandırmaya çalışıyorlar ancak, Taliban militanları söz konusu olunca bu tür yaklaşımları övüyor.