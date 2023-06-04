Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: ADANA'DA YANGIN! Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı!
ABONE OL

Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı

Adana'da korkutan bir yangın çıktı. Kentte bir tarlada başlayan anız yangını ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi: ADANA'DA YANGIN! Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı!
DHA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı.

DHA'nın haberine göre bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale ediyor.

İlçenin Orhan Gazi Mahallesi'nde bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan çalışma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samsun'da birlikte yaşadığı kadını elinde bıçakla darp etti - haberler
GÜNDEM Birlikte yaşadığı kadını elinde bıçakla darp etti
MİT Başkanı kim olacak? Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı olarak kim gelecek?
GÜNDEM MİT Başkanı kim olacak?
Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Şelaleye dönen binayla ilgili akılalmaz gerçek!
Kocaeli'de hacze gelen avukat cinayetinde Yargıtay'dan karar! - Güncel haberler
GÜNDEM Hacze gelen avukat cinayetinde Yargıtay'dan karar!
Son dakika haberler: Adalet Bakanlığı'nda devir teslim
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'nda devir teslim
Son dakika: Emekli asker, düğünde maganda kurşunuyla can verdi
GÜNDEM Emekli asker, düğünde maganda kurşunuyla can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı - Son dakika haberi
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenaze ...
Hurdaya döndü, aynı aileden 3 kişi öldü
GÜNDEM Hurdaya döndü, aynı aileden 3 kişi öldü
Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner 101 yaşında vefat etti - Son dakika haberi
GÜNDEM Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner 101 yaşında ...
Cami avlusunda şaka kurbanı oldu! - En son haberler
GÜNDEM Cami avlusunda şaka kurbanı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.