İstanbul Valiliği, eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin eğitimlerine hangi okullarda devam edileceğini açıkladı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir" denildi .
Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullar şöyle:
|1
|ARNAVUTKÖY
|ŞEHİT ER TUNCAY TÜRKEN ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|MİMAR SİNAN İLKOKULU (5. VE 6. SINIFLAR)
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|NECİP FAZIL KISAKÜREK İMAM HATİP ORTAOKULU (7. VE 8.SINIFLAR)
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ
|2
|AVCILAR
|ABDULKADİR UZTÜRK ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|ABDULKADİR UZTÜRK İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
|3
|BAHÇELİEVLER
|** YENİBOSNA ORTAOKULU
|AĞIR HASARLI
|PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ
|MİSAFİR OKULDAN 5-7. SINIFLAR ÖĞLENCİ, 6-8. SINIFLAR SABAHÇI OLACAK
|4
|BAHÇELİEVLER
|REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
|AĞIR HASARLI
|PROF. DR. AZİZ SANCAR ORTAOKULU
|NORMAL ÖĞRETİM
|5
|BEYKOZ
|FATİN HOCA ILKOKULU (C BLOK)
|HAFİF HASARLI
|FATİN HOCA ILKOKULU (A BLOK)
|NORMAL ÖĞRETİM
|6
|BÜYÜKÇEKMECE
|** MIMAR SİNAN İLKOKULU ORTAOKULU
|AĞIR HASARLI
|BATIKÖY MEMURDAN ARMAĞAN İLK VE ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|7
|BÜYÜKÇEKMECE
|GÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|GÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
|8
|ÇATALCA
|ARİF NİHAT ASYA MTAL (A BLOK)
|AĞIR HASARLI
|B VE C BLOĞA TAŞINACAK
|NORMAL ÖĞRETİM
|9
|EYÜPSULTAN
|ÜÇ ŞEHİTLER İLKOKULU/ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|GÜMÜŞSUYU ORTAOKULU
|NORMAL ÖĞRETİM
|10
|FATİH
|ÇAPA FEN LİSESİ (KIZ YURDU BİNASI)
|HAFİF HASARLI
|ÇAPA FEN LİSESİ BİNASI (DAHA ÖNCE DE PANSİYON OLARAK KULLANILAN BÖLÜMLERİNDE EK DÜZENLEME YAPILARAK)
|PANSİYON
|11
|GAZİOSMANPAŞA
|VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİ
|AĞIR HASARLI
|ALİYA İZZETBEGOVİÇ İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
|12
|GAZİOSMANPAŞA
|** 100.YIL İLKOKULU- ORTAOKULU
|AĞIR HASARLI
|ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|GÖNÜL PINARI ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULU
|AĞIR HASARLI
|HÜSEYİN KEÇİCİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|13
|GAZİOSMANPAŞA
|KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (A BLOK)
|AĞIR HASARLI
|KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ( B BLOK)
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|14
|GAZİOSMANPAŞA
|ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜMÜŞ İMAM HATİP ORTAOKULU (SADECE İSTİNAT DUVARI HASARLI)
|HAFİF HASARLI
|ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜMÜŞ İMAM HATİP ORTAOKULU (İSTİNAT DUVARIYLA İLGİLİ GEREKLİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR.)
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|15
|GAZİOSMANPAŞA
|KARLITEPE ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|BEKİR SAMİ DEDEOĞLU İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|16
|GAZİOSMANPAŞA
|GAZİPAŞA İLKOKULU (B BLOK)
|HAFİF HASARLI
|ADNAN MENDERES ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|17
|GÜNGÖREN
|MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|SULTAN ALPARSLAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
|MİSAFİR GELEN OKUL İKİLİ EĞİTİM
|18
|KÜÇÜKÇEKMECE
|NERGİS ANAOKULU (145)
|HAFİF HASARLI
|YASEMİN ANAOKULU
|İKİLİ EĞİTİM
|EFKAN KIRAN İLKOKULU
|İKİLİ EĞİTİM
|19
|KÜÇÜKÇEKMECE
|TAHSİN BANGUOĞLU İLKOKULU
|HAFİF HASARLI
|MUNİS FAİK OZANSOY ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|MUNİS FAİK OZANSOY İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|İKİTELLİ ORTAOKULU (ANASINIFI-138 ÖĞRENCİ)
|MİSAFİR ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİ SABAHÇI OLACAK
|EBU HANİFE İMAM HATİP ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|20
|KÜÇÜKÇEKMECE
|SÖĞÜTLÜÇEŞME ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|SÖĞÜTLÜÇEŞME İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|DR.İFFET ONUR İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|21
|MALTEPE
|HALİT ARMAY ANADOLU LİSESİ
|HAFİF HASARLI
|MUHSİNE ZEYNEP ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|22
|PENDİK
|SEYİT BURHAN TOPRAK İLKOKULU (B BLOK)
|AĞIR HASARLI
|SEYİT BURHAN TOPRAK İLKOKULU (A BLOK)
|İKİLİ EĞİTİM
|23
|PENDİK
|MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|ARTUKBEY ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|24
|PENDİK
|ERGENEKON İLK/ORTAOKULU (İLKOKUL)
|HAFİF HASARLI
|ÇAVUŞOĞLU İSMAİL YEŞİLYURT İMAM HATİP ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|ERGENEKON İLK/ORTAOKULU (ORTAOKUL)
|HAFİF HASARLI
|CEMİL MERİÇ ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|ERGENEKON İLK/ORTAOKULU ANASINIFI
|HAFİF HASARLI
|AHMET YESİVİ ANADOLU İMAM HATİP LSESİ ANA SINIFINDA
|İKİLİ EĞİTİM
|25
|SANCAKTEPE
|REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
|AĞIR HASARLI
|SANCAKTEPE 75. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU
|TAM GÜN
|26
|SANCAKTEPE
|OSMANGAZİ İLKOKULU
|HAFİF HASARLI
|SARIGAZİ 60. YIL İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|27
|SİLİVRİ
|PROF. DR. BESİM ÜSTÜNEL ANAOKULU
|HAFİF HASARLI
|SELİMPAŞA İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
|SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
|28
|SULTANGAZİ
|İSTİKLAL ORTAOKULU
|HAFİF HASARLI
|ŞEHİT TEGMEN ALİ YILMAZ İLKOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|İSTİKLAL İLKOKULU 1.2.3.SINIFLAR
|HAFİF HASARLI
|ŞEHİT TEGMEN ALİ YILMAZ ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|İSTİKLAL İLKOKULU 4.SINIFLAR
|HAFİF HASARLI
|VEYSEL SACIHAN İMAMHATİP ORTAOKULU
|MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
|İSTİKLAL İLKOKULU VE İSTİKLAL ORTAOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI
|HAFİF HASARLI
|SULTANGAZİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
|NORMAL ÖĞRETİM
|29
|ÜSKÜDAR
|BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ
|HAFİF HASARLI
|BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ TARİHİ BİNASINA
|İKİLİ EĞİTİM
|AZİZ MAHMUT HÜDAYİ AİHL
|NORMAL ÖĞRETİM
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