TCMB Ekim faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı?
Bugün, yerel piyasaların odağı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaydı. Merkez Bankası, Ekim faiz kararını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz oranı sabit mi kaldı, düştü mü?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim faiz kararını açıkladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), piyasanın beklentileriyle paralel doğrultuda olan bir karara imza attı. Peki, TCMB Ekim faiz kararı ne oldu, faiz oranı sabit mi kaldı? İşte, detaylar...
TCMB EKİM FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 7 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.
EKİM FAİZ BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde olmuştu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörmüştü.
TCMB EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tutmuştu.
MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?
Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye ekonomisine ilişkin bir not yayımladı. Notta temel saptamalar arasında yapışkan iç talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentisi paylaşılırken, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı. Bir başka temel saptama enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programın hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiği yönünde oldu.
Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.
Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.
BBVA DA FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİNİ ÖTELEDİ
BBVA ilk indirim beklentisini Kasım’dan Aralık ayına öteledi. Kurum, aylık enflasyonun yüzde 2,97 ile yüzde 2,5 olan tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek “Tüketici enflasyonu trendi, hizmet enflasyonu öncülüğünde çekirdek enflasyondaki bozulmayla beraber kötüleşmeye devam etti. İç talepte devam eden ılımlılaşmaya rağmen yüksek enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışlarındaki kötüleşme, asgari ücret artışı belirsizliği ve yıl başında gerçekleşecek vergi düzenlemeleri enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 43’e düşmesini bekliyoruz. Bu da TCMB’ye temkinli indirim için sınırlı bir alan oluşturabilir. İlk faiz indiriminin Aralık ayında olmasını bekliyoruz. 250 baz puanlık indirimin ardından gelecek yılın ilk yarısında kademeli indirim olabilir” değerlendirmesine yer verdi.