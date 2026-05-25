Tekirdağ’da bir kadının evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek düştüğü iddiası
Tekirdağ'da apartmanın 4. katındaki evinin camını sildiği öne sürülen 64 yaşındaki N.K., dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 09:20
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
AA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın 4. katında yaşayan N.K. (64), iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
N.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
