Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cam silerken 4. kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

AA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın 4. katında yaşayan N.K. (64), iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

N.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.