TEM'de TIR devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Güngör idaresindeki hurda yüklü TIR, yağış nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi.

Aynı istikamette ilerleyen Sani Polat yönetimindeki cip ise, TIR'ın devrilmesiyle yola dökülen hurdalara çarptı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yara almadan kurtuldu.

TIR'dan yola dökülen hurdalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten ilerledi. İHA'nın haberine göre; uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, hurdaların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.