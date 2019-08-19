Hakkari, Van ve Şırnak'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in komutasında 129 timle terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in Hakkari İlinde Esas Komuta Yerinde bulunarak sevk ve idare ettiği, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ın Operasyon Komutanı olduğu, Hakkâri İlinde Tuğgeneral Nuri Öztürk’ün, Van İlinde Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ın, Şırnak İlinde ise Albay Tahsin Saruhan’ın arazide operasyon komutanı olarak görev yaptığı, Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca barınma alanlarında bulunan faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla icra edilen "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında, Hakkari, Şırnak, Van'da; jandarma, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada verilen bilgiler şöyle:

Hakkari'de;

a. Berçelan, İğdeli (Sergeldi),Seyitli, Güzelhatun (Ördekli),Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı),Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edilmiş,

b. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında, (15) mağara ve sığınak imha edilmiş,





Şırnak'ta;

a. Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş Yaylaları kontrol edilmiş,

b. Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde (12) mağara ve sığınak imha edilmiş,

Van'da;

a. Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav Yaylaları kontrol edilmiş,

b. Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde (16) mağara/sığınak imha edilmiş, tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve BTÖ mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir.

Operasyonlar kapsamında toplam 43 mağara/sığınak imha edilmiştir."