Mircea Lucescu'yla yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş'le 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma sağlayan TFF, flaş bir açıklama daha yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 18-26 Mart tarihleri arasında Milli Takım'da görevlendirildi!

A Milli Futbol takımı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova ile karşı karşıya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.



Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.



Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. "