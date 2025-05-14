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        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğunun revize edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:41
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        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, federasyonun 18 Nisan'da duyurduğu futbolcu uygunluğu talimatnamesindeki yabancı oyuncu kuralının güncellendiği belirtildi.

        Federasyon 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

        TFF, bugün yaptığı açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu.

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        Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

        NELER DEĞİŞTİ?

        * Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

        * Bu 14 yabancının 12’si için yaş sınırı olmayacak.

        * En az 2’si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.

        * 2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

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