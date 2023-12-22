THY uçak seferleri iptal mi edildi? 23 Aralık hangi illerde uçuş seferleri iptal oldu?
Türk Hava Yolları kalkışlı/varışlı toplam 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan bu açıklama, "22 Aralık 2023 hangi illerde uçuş seferleri iptal oldu?" Sorusunu gündeme getirdi. THY, 23 Aralık Cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle uçuşlar için önlem alındığını açıkladı. İşte 23 Aralık 2023 THY iptal olan uçuş seferleri listesi...
THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle 41 uçuş seferinin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan bu açıklama sonrasında hangi illerdeki uçuşların iptal olduğu yolcuların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "THY uçak seferleri iptal mi edildi? 23 Aralık 2023 hangi illerde uçuş seferleri iptal oldu?" İşte detaylar...
THY 41 UÇUŞUN İPTAL EDİLİĞİNİ DUYURDU!
Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. 23 Aralık Cumartesi fırtınanın şiddetlenmesi beklendiğinden uçuşlar için önlem alındı.
THY'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
"İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.