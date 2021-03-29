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HaberlerGündem3. SayfaTİNERCİ ÜMİT... Son dakika: Suç makinesi şimdi de mobilya dükkanını yaktı
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Tinerci Ümit bu sefer de mobilya dükkanını ateşe verdi

İstanbul’da “Tinerci Ümit” lakaplı suç makinesi bu kez de Kağıthane'de mobilya dükkanını ateşe verdi. "Tinerci Ümit" son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe kundaklayan şahıs bu kez de işyerini ateşe verdi. Akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olduğu için serbest bırakıldığı ortaya çıkarken, akıl hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden hastaneden çıkarıldığı öğrenildi

TİNERCİ ÜMİT... Son dakika: Suç makinesi şimdi de mobilya dükkanını yaktı
Bu kaçıncı? Tinerci Ümit'ten yeni vaka!
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İHA

Kağıthane’de son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübü başta olmak üzere birçok yeri kundaklayarak ateşe veren “Tinerci Ümit” lakaplı şahıs, bu kez de mobilya dükkanını kundakladı. Alev alev yanan dükkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kundakçı şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde pet şişe içerisinde tiner ele geçirilen şahsın, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle her defasında mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, saat 00.55 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokak üzerindeki bir mobilya dükkanında yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan işyerine müdahale etti. Çalışmaların ardından yangın söndürülürken, içeride ise soğutma çalışması yapıldı.

BU KEZ DE MOBİLYA DÜKKANINI KUNDAKLADI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda İşyerinin tinerle ateşe verildiği tespit edildi. Çevrede çalışma yapan polis, işyerini kundaklayan “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M’yi (30) kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahsın üzerinden pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsı ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

1 YIL İÇERİSİNDE KUNDAKLAMADIĞI YER KALMADI

Öte yandan gözaltına alınan “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M’nin yaklaşık 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri kundaklandığı ortaya çıktı. Emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

MAHKEME HER DEFASINDA SERBEST BIRAKTI

Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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