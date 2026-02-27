Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce aracında silahla öldürülmüş halde bulunan 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun eşi hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlamasıyla dava açıldı.

ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

İHA'daki habere göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde 18 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda Muhammed Köseoğlu aracında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

EŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun eşi Ş.S.K. hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlamasıyla dava açıldı.

SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede, 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun Turhal otogar civarında park halindeki araç içerisinde silahla vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Olay günü maktul ile resmi nikahlı eşi Ş. S. K. arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre devam ettiği kaydedildi.

İÇ KANAMADAN ÖLMÜŞ

Adli Tıp raporuna göre, Köseoğlu'nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu ve iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.