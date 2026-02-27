Canlı
        Son dakika: Tokat'ta aracında ölü bulunan adamın ölümünden 2 yıl sonra eşine "kasten öldürme" suçlaması ile dava açıldı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta aracında ölü bulunan adamın ölümünden 2 yıl sonra eşine "kasten öldürme" suçlaması ile dava açıldı

        Tokat'ta 2024 yılında aracında silahla öldürülmüş halde bulunan 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun eşi Ş.S.K. hakkında "kasten öldürme" ve ruhsatsız silah suçlamasıyla dava açıldı. Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Adli Tıp raporunda Köseoğlu'nun göğsünden bitişik atışla vurulduğu ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İncelemelerde şüphelinin silahta parmak izi bulunmadığı kaydedilirken, davanın ilk duruşmasının 29 Nisan'da görüleceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:13
        Ölümünden 2 yıl sonra cinayet şüphesi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce aracında silahla öldürülmüş halde bulunan 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun eşi hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlamasıyla dava açıldı.

        ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

        İHA'daki habere göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde 18 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda Muhammed Köseoğlu aracında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        EŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

        23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun eşi Ş.S.K. hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlamasıyla dava açıldı.

        SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRTİLDİ

        İddianamede, 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun Turhal otogar civarında park halindeki araç içerisinde silahla vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

        TARTIŞMA YAŞANMIŞ

        Olay günü maktul ile resmi nikahlı eşi Ş. S. K. arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın bir süre devam ettiği kaydedildi.

        İÇ KANAMADAN ÖLMÜŞ

        Adli Tıp raporuna göre, Köseoğlu'nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu ve iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

        DNA PROFİLİ TESPİT EDİLDİ

        Kriminal incelemelerde, şüphelinin ellerinden alınan svap örneklerinde atış artığına rastlandığı, maktulün el ve tırnak sürüntülerinde ise DNA profili tespit edildiği bilgisi yer aldı.

        SİLAHIN TEMİZLENDİĞİ İDDİASI

        Ayrıca olay sonrası ele geçirilen silah üzerinde parmak izi bulunmadığı, bu durumun silahın temizlenmiş olabileceği yönünde değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

        BİRDEN FAZLA TARTIŞMA YAŞANDI

        Dosyada yer alan tanık beyanları ve kamera kayıtları değerlendirilerek şüpheli ile maktul arasında olay günü birden fazla kez tartışma yaşandığı, çiftin otogar civarındaki bir TIR parkına gittikleri belirlendi.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

        İddianamede elde edilen deliller, uzmanlık raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüpheli Ş.S.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçlamalarına da yer verildi. Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasının 29 Nisan'da yapılacağı öğrenildi.

