Tokat'ta bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu
Tokat'ta belediyeye ait apartta kalan bir kişi odasında ölü bulundu. İftar için bırakılan yemeğin sabah alınmadığını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine odaya giren ekipler, N.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi
Giriş: 11.03.2026 - 15:00 Güncelleme:
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu.
ODASINA YEMEK BIRAKILDI
AA'daki habere göre olay; Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Yeşilyurt Belediyesi Aşevi Müdürlüğü ekipleri, ilçede belediyeye ait apartta kalan N.Y'nin odasının kapısına iftarlık bıraktı.
ALINMADIĞI GÖRÜLDÜ
Sabah saatlerinde görevliler boşları almak için geldiklerinde yemeğin alınmadığını gördü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Odada hareketsiz yatar halde bulunması üzerine sağlık ekiplerince yapılan incelemede N.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Y'nin cansız bedeni, İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Fotoğraf temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ