        Son dakika: Tokat'ta bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Tokat'ta bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu

        Tokat'ta belediyeye ait apartta kalan bir kişi odasında ölü bulundu. İftar için bırakılan yemeğin sabah alınmadığını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine odaya giren ekipler, N.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Kaldığı apartta ölü bulundu
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu.

        ODASINA YEMEK BIRAKILDI

        AA'daki habere göre olay; Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Yeşilyurt Belediyesi Aşevi Müdürlüğü ekipleri, ilçede belediyeye ait apartta kalan N.Y'nin odasının kapısına iftarlık bıraktı.

        ALINMADIĞI GÖRÜLDÜ

        Sabah saatlerinde görevliler boşları almak için geldiklerinde yemeğin alınmadığını gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Odada hareketsiz yatar halde bulunması üzerine sağlık ekiplerince yapılan incelemede N.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Y'nin cansız bedeni, İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Fotoğraf temsilidir.

