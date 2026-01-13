Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tokat’ta otobüs ile TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tokat’ta otobüs ile TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Tokat'ta otobüs ile TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci kazada 1 kişi can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen, 13 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        YOLCU OTOBÜSÜ KONTROLDEN ÇIKTI

        12 Ocak 2026 tarihinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki TIR'a arkadan çarpmıştı.

        13 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Selahattin Özen Alp (76), Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı

        İstanbul'da 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan Zeynep K., Asayiş ekiplerinin çalışmasıyla Kartal'da yakalandı.

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü