Tokyo Olimpiyatları'nda Kovid-19 vakaları!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı
ABONE OL

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden 148 kişinin koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Yetkililer, ülkeye gelen 15 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini aktardı

SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı
Tokyo Olimpiyatları'nda Kovid-19 vakaları!
0:00 / 0:00
AA

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.

Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, ülkedeki yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu
DÜNYA Endonezya'da Covid-19 kısıtlamaları uzatıldı
ABD-Çin arasında üst düzey görüşmeler öncesi gerilim
DÜNYA Pekin, ABD’yi Çin'i ‘‘şeytanlaştırmakla’’ suçladı
SON DAKİKA: Çinli sosyal medya fenomeni 50 metrelik vinçten düştü: Hayatını kaybetti!
DÜNYA Çinli sosyal medya fenomeni 50 metrelik vinçten ...
RESMEN 4. DALGA... Son dakika: Almanya'da alarm verildi! Günlük 100 bin olabilir
DÜNYA Almanya'da 100 bin vaka uyarısı!
ABD'de Dr. Fauci, aşı karşıtlarının ülkeyi çıkmaza götürdüğünü söyledi
DÜNYA Dr. Fauci'den aşı karşıtlarına tepki: Çıkmaza ...
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Japonya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Fransa Parlamentosu'ndan tartışmalı Kovid-19 yasasına onay
DÜNYA Fransa Parlamentosu tartışmalı Kovid-19 yasasını ...
Mali'de Cumhurbaşkanı Goita'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs öldü
DÜNYA Mali'de Cumhurbaşkanı Goita'ya bıçaklı saldırı ...
İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürdü
DÜNYA İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 6 ...
DARBE GİRİŞİMİ... Son dakika: Tunus'ta halk demokrasi için sokağa çağrıldı
DÜNYA Tunus'ta darbe girişimi!