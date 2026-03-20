Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkıyor

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışında Brezilya'da piste çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Razgatlıoğlu, Brezilya'da piste çıkıyor

        Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turu, 21 Mart Cumartesi TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak.

        Kariyerindeki ilk MotoGP yarışına bu sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'inde çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 17. bitirdi.

        Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.

        Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı liderin 39.194 saniye gerisinde tamamladı.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan

        2. Pedro Acosta (İspanya): 20

        3. Raul Fernandez (İspanya): 16

        4. Jorge Martin (İspanya): 13

        5. Ai Ogura (Japonya): 11

