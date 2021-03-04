Trabzon'da cenaze sonrası korkutan tablo! 0:00 / 0:00

AA

Usta, sosyal medya hesabından "Trabzon'da taziyeler telefonla" etiketiyle yaptığı paylaşımda salgına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.



AA'nın haberine göre paylaşımında Usta, şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişide Kovid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla uygulamasına destek verelim."

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