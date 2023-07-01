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Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yayla yolunda terk edilmiş halde bulunan taksinin şoförünün cansız bedeni 10 km ötede dere yatağında bulunmuştu. Otopside taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı M.K. her yerde aranıyor

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DHA
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Trabzon'un Sürmene ilçesinde dere kenarında cansız bedeni bulunup, öldürüldüğü belirlenen taksici Hüseyin Aslan'ın (50) cenazesi, toprağa verildi. Aslan'ı öldürdükten sonra cesedini dereye atıp, taksi ile bölgeden uzaklaşan, lastik patlayınca ise yaya olarak kaçtığı tespit edilen M.K. (42) aranıyor.
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Olay, dün sabah saatlerinde Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yolunda camları kırılmış, koltukları kanlı taksiyi terk edilmiş halde görenler, durumu jandarmaya bildirdi. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    İhbarla bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a ait olduğunu belirlendi; bir de olay yerinde bıçak tespit edildi. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Sürücü Aslan'ın ise 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Vücudunda bıçak izleri ve 3 kurşun girişine rastlanılan Aslan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    BIÇAKLAYIP, TABANCAYA İLE VURMUŞ

    Çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameraları ile Hüseyin Aslan'a ait telefon kayıtları incelemeye alındı.
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    İncelemede; Aslan'ın gece saatlerinde kendisini telefonla arayan M.K. ile buluşup, yayla yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Aslan'ın, şüpheli tarafından ilçeye 30 kilometre uzaklıkta durdukları yolda taksi içinde bıçaklanıp, tabancayla vurularak öldürdüğü, ardından cesedin de dereye atıldığı belirlendi. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçtığı da saptanan M.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Bu arada tamamlanan otopsi işlemleri sonrası Hüseyin Aslan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda taksicinin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Cenaze, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe merkezinde toprağa verildi.
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