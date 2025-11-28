Habertürk
        Son dakika: Trabzon haberleri: Arkadaşıyla tartışması ölümle sonuçlandı | Son dakika haberleri

        Trabzon'da iki arkadaşın arasında çıkan kavga kanlı bitti. 20 yaşındaki M.A.K., tartıştığı arkadaşı Erdinç Bal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:25
        Trabzon'da 20 yaşındaki M.A.K., tartıştığı arkadaşı Erdinç Bal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        TARTIŞMANIN SONU KÖTÜ BİTTİ

        DHA'nın haberine göre olay; sabah saatlerinde Trabzon'un Of ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; gece saatlerinde 27 yaşındaki Erdinç Bal'ın köy evine giden 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi ile M.A.K., arkadaşı Bal'ı tabanca ile başından vurdu. Erdinç Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.

        ARKADAŞ KATİLİ YAKALANDI

        Bal'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, M.A.K. polis tarafından yakalandı.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

