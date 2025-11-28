Arkadaşıyla tartışması ölümle sonuçlandı
Trabzon'da iki arkadaşın arasında çıkan kavga kanlı bitti. 20 yaşındaki M.A.K., tartıştığı arkadaşı Erdinç Bal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor
TARTIŞMANIN SONU KÖTÜ BİTTİ
DHA'nın haberine göre olay; sabah saatlerinde Trabzon'un Of ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; gece saatlerinde 27 yaşındaki Erdinç Bal'ın köy evine giden 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi ile M.A.K., arkadaşı Bal'ı tabanca ile başından vurdu. Erdinç Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.
ARKADAŞ KATİLİ YAKALANDI
Bal'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, M.A.K. polis tarafından yakalandı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.