Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiraladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

TRABZONSPOR MALİ DETAYLARI PAYLAŞTI

Kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro+KDV ödeyecek bordo-mavililer, satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon Euro+KDV olacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir. Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır." denildi.