Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiraladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
TRABZONSPOR MALİ DETAYLARI PAYLAŞTI
Kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro+KDV ödeyecek bordo-mavililer, satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon Euro+KDV olacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir. Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır." denildi.
10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
24 yaşındaki Arnavut futbolcu, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.