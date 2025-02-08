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        Trabzonspor Mustafa Eskihellaç'ı açıkladı

        Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen 27 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Toplam 3.5 yıllık (2.5 + 1) sözleşmeye imza atan Mustafa Eskihellaç 19 numaralı formayı giyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:31
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        Trabzonspor Mustafa Eskihellaç'ı açıkladı
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        Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç’ın kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Mustafa Eskihellaç, "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

        Mustafa Eskihellaç 19 numaralı formayı giyecek.

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