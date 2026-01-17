Trabzonspor, Nwakaeme ile yollarını ayırıyor
Trabzonspor'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Nwakaeme'nin fesih sonrasında kulüpte görev alması bekleniyor. HT Spor yorumcusu Hasan Tuncel, Trabzonspor'daki son gelişmeleri aktardı
Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, Nwakaeme ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-mavili kulübün oyuncuya fesih talebi götürmeye hazırlandığı öğrenildi. Nwakaeme'nin fesih sonrasında kulüpte görev alması bekleniyor. Öte yandan Olaigbe'nin takımda kalma ihtimali yükselirken, Sikan ile yollar ayrılmak üzere...
HT Spor yorumcusu Hasan Tuncel, Trabzonspor'daki son gelişmeleri aktardı.